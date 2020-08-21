غرفة صناعة الحبوب تقرر إرسال 4 حاويات لمساعدة الشعب اللبناني

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
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قرر مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة إرسال 4 حاويات مواد غذائية تتضمن دقيق ومكرونة إلى دولة لبنان وذلك انطلاقا من الدور المصري الرائد في مساندة الشعوب العربية الشقيقة في كل الأحداث التي تلم بها وحرص الغرفة على الوقوف مع الشعب اللبنان الشقيق في ظل الأزمة التي تشهدها بلادهم حاليا.

وقال حسانين - في بيان للغرفة اليوم الجمعة - إنه انطلاقا من الدور المصري الرائد في مساندة الشعوب العربية الشقيقة في كل الأحداث التي تلم بها ومشاركة من المجتمع المدني المصري حرصت غرفة صناعة الحبوب على تقديم يد العون لدولة لبنان الشقيقة والتضامن مع الأشقاء من شعب لبنان في أوقات المحن والأزمات.

من جانبه أوضح وجدي المشد نائب رئيس الغرفة أنه سيتم تجهيز حاويتين دقيق وحاويتين مكرونة مساعدات للشعب اللبناني كما أعلنت الغرفة عن تضامنها ودعمها للشعب اللبناني حتى زوال أثار هذه المحنة وعودة دولة لبنان كسابق عهدها, وذلك كجزء من دور الدولة المصرية التي تقف دائما مع أشقائها من الدول العربية وقت الأزمات.

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