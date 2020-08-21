تعرف علي هدية خطيبة أحمد سعد في عيد ميلاده

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان أحمد سعد، جمهوره بفيديو جديد له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتضمن الفيديو بوسترات علي كوبري أكتوبر تحمل صورة أحمد سعد، مكتوب عليها "عيد ميلاد سعيد"، تعديها له خطيبته علياء بسيوني بمناسبة عيد ميلاده، وعلق سعد قائلاً: يا سلام لما الواحد يصحي في عيد ميلاده يلاقي حبيبته عملاله كده علي كوبري أكتوبر.

يشار أن أحمد سعد، أقام حفل خطبته مساء أمس بحضور عدد من المقربين من العائلتين علي عارضة الأزياء تدعي "علياء بسيوني".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد أغنية "100 حساب" والذي تعاون من خلالها مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، والتي آثارت جدل كبير بسبب اشتراكه في عمل مع "شاكوش" وهو غير مصرح له بالغناء واكتفى نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر بلفت نظره فقط


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