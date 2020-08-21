محمود عبدالمغني يكشف لـ"الفجر الفني" سبب نجاحه في فيلم "صاحب المقام"

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:56 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه_تصوير :مصطفي الديب
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أعرب الفنان محمود عبدالمغني، عن سعادته بردود أفعال الجمهور عن شخصيته التي قدمها في فيلم "صاحب المقام" للفنانه يسرا وأسر ياسين.


وقال في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، بأن شخصيته في فيلم "صاحب المقام" ما هي الا رسالة لكل شخص بأن رغم كثرة الذنوب والمعاصي اتجه لربنا وتوب اليه وهو هيقبل توبتك.


وأضاف "عبد المغني" قائلًا:" ان سبب نجاح المشهد ووصوله لقلب المشاهدين بأني اديت المشهد كأنه رسالة ووجهتها لكل الناس بكل الطوائف".


وعن تصوير المشهد قال محمود عبدالمغني: "أنا فجاه لقيت نفسي واقف في بلكونه وشايف السماء فا كل اللى طلع للكاميرا من احساس وتأثير كان من عند ربنا".


من ناحيه أخرى، يستكمل محمود عبدالمغني تصوير باقي مشاهده في مسلسل "خيط حرير" للفنانة مي عزالدين، وأضاف بأنه يقدم شخصية لم يقدمها من قبل، ويظهر للجمهور بشكل جديد.


يذكر أن فيلم "صاحب المقام" من بطولة يسرا، اسر ياسين، امينة خليل، ابراهيم نصر، بيومي فؤاد، ومن تاليف ابراهيم عيسي، ومن اخراج ماندوا العدل، ومن انتاج السبكي.

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محمود عبدالمغني فيلم صاحب المقام صاحب المقام الفنان محمود عبدالمغني الفجر الفني

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