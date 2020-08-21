تداول 102 ألف طن و965 حاوية و5 آلاف و478 شاحنة عامة بميناء الإسكندرية
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:53 م
دينا حسن- محمد رجب
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قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية: إن الميناء يشهد نشاطًا في حركة العمل اليوم الجمعة، حيث تواجد بالميناء 54 سفينة منها سفينتان حاويات، 27 سفينة بضائع عامة، 16 سفينة صب جاف، 9 سفن صب سائل.
ووصلت 14 سفينة، وغادرت 13 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة في الشحن والتفريغ 30 سفينة يجري تفريغهم، كما يتواجد بالمخطاف الداخلي 3 سفن تفرغ قمح وفحم وخشب، وتواجد بالمخطاف الخارجي 24 سفينة جاهز منهم للدخول 7 سفن جاري دخولهم طبقًا لأولويات التراكي، عدد 17 سفينة غير جاهزة، هذا وقد تم دخول وخروج 5ألاف و478 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء في تصريح صحفي: إن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 77 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 25 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 421 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 544 حاوية.
وأضاف الغندور أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع بيسر وأمان، وتسريع معدلات الشحن والتفريغ.
تطورات أزمة كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 909 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 63462 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 111 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 97025 حالة من ضمنهم 63462 حالة تم شفاؤها، و5212 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.