خاص- أحمد بلال يخوض انتخابات مجلس النواب

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:49 م
بوابة الفجر
نجوى مصطفى
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أعلن أحمد بلال نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عزمه الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

 

وقال بلال في تصريحات خاصة، إنه قرر خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، إيمانا منه بدور الرياضيين في خدمة المجتمع المصري.

 

وتابع بلال، أن خطوة الترشح جاءت بعد ضغط من العديد من الأشخاص الذين طالبوه بالترشح، مشيرا إلى أن حالة التغيير الحالية  دفعته لقبول الأمر.

 

وأكمل بلال، أنه سيخوض الانتخابات كمستقبل، على الرغم من عرض الأحزاب خوضه الانتخابات ضمن قائمتها.

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