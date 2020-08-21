موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين

سقط فريق الهلال أمام نظيره الأهلي، بثنائية مقابل هدف، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.









وتعطلت مسيرة الهلال نحو حسم اللقب، حيث ظل ثابتا في المركز الأول برصيد 60 نقطة، مع اقتراب النصر منه برصيد 54 نقطة.









ويستعد الهلال لمواجهة الفيصلي ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

ويقام اللقاء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 أغسطس، عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.









ويحتضن اللقاء الذي يجمع بين الهلال والفيصلي، أرضية ملعب استاد جامعة الملك سعود بالرياض.



