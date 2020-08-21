إنچي علاء تطل بالأصفر وتسحر متابعيها في أحدث ظهور لها









شاركت الكاتبة إنچي علاء، متابعيها بمجموعة صور جديدة لها من أحدث إطلالاتها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت إنچي بالصورة متألقة وجميلة كعادتها مرتدية فستان طويل باللون الأصفر ، وتركت شعرها منسدلاً ، ووضعت ميكب خفيف يبرز جمالها.يُذكر أن الكاتبة إنجي علاء قامت بتصميم الملابس الخاصة بمسلسل "النهاية"، وأشاد بها الجمهور لما أظهرته في تصميماتها من تميز وإبداع.وتدور أحداث مسلسل "النهاية" في إطار خيال علمي، في عام 2120، ومحاولة يوسف الشريف - الذي يعمل مهندسا - التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.