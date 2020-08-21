نهائي الأبطال.. تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:47 م
باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ
باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي بايرن ميونيخ الألماني لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدور النهائي من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.


وكان بايرن ميونيخ قد تأهل للدور النهائي، بعد تخطي عقبه ليون الفرنسي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
بينما تأهل باريس سان جيرمان إلى الدور النهائي، بعد إقصاء فريق لايبزيج الألماني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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