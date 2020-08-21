الأهلي ضد الزمالك.. تعرف على موعد قمة الدوري المصري

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:46 م
الأهلي ضد الزمالك
الأهلي ضد الزمالك
محمد الدمتناوي
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يلتقي النادي الأهلي، أمام نظيره نادي الزمالك، مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.


يدخل الأهلي اللقاء وهو يتواجد في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة، جمعهم من الفوز في 18 مباراة والتعادل في لقائين، ولم يتلقى الهزيمة في أي مباراة حتى الآن.


بينما يدخل الزمالك اللقاء وهو يتواجد في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، جمعهم من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 6 لقاءات، بينما تلقى الهزيمة في 3 مباريات.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات

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