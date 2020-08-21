عاجل.. السفارة الأمريكية ترحب بوقف النار في ليبيا
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:43 م
وكالات
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أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، عن ترحيبها بيباني الوفاق والبرلمان لوقف النار في ليبيا، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز".
ونشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، تعقيبا على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.
وكتب "السيسي"، عبر حسابه، "ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".