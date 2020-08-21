عاجل.. السفارة الأمريكية ترحب بوقف النار في ليبيا

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، عن ترحيبها بيباني الوفاق والبرلمان لوقف النار في ليبيا، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز".





ونشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، تعقيبا على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.



