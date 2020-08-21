نيوزيلندا تستعد لبدء محاكمة منفذ مذبحة كرايس تشيرش









نفذ برينتون تارانت، وهو أسترالي مؤمن بتفوق العرق الأبيض، هجوما على مسلمين تجمعوا لصلاة الجمعة في مدينة كرايس تشيرش النيوزيلندية في 15 مارس من العام الماضي، مستخدما بندقية نصف آلية، وبث الهجوم مباشرة عبر فيسبوك.





وأقر تارانت أمام المحققين بالذنب في كل التهم الموجهة إليه في مارس، والتي تتضمن 51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل وتهمة ارتكاب عمل إرهابي.





وسيستمع قاضي المحكمة العليا، كاميرون ماندر، إلى شهادات من 66 ناجيا من الهجوم، وسيكون المتهم حاضرا على الأرجح في القاعة، وسيسمح له بالكلام قبل إصدار الحكم بالعقوبة.





وقال القاضي، إن أمرا صدر هذا الشهر يعطي المحكمة سلطات لمنع نشر شهادات الضحايا إذا اقتضت الحاجة، وضمان عدم استخدامها للتسبب في المزيد من الأذى والضرر.



