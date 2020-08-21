موضة اكسسوارات شتاء 2021.. مستوحاة من القرن الـ 19 يمكنك ارتدائها بداية العام الجديد (صور)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:40 م
موضة اكسسوارات شتاء 2021
موضة اكسسوارات شتاء 2021
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تختلف صيحات الموضة المتعلقة بالأزياء والإكسسوارات باختلاف المواسم كل عام، وازداد الاتجاه للاهتمام بالإكسسوارات خلال السنوات الليلة الماضية باعتبارها أحد أهم مكملات الأناقة التي تضفي على الإطلالة مزيد من التألق، وقد نشر موقع مجلة " elle" موضة إكسسوارات شتاء 2021 التي يمكن للفتيات ارتدائها مع بداية العام الجديد.

موضة إكسسوارات شتاء 2021

أقراط Chandelier
عادت أقراط Chandelier المتدلية المستوحاة من القرن الـ 19 لتحتل مكانة مهمة في موضة إكسسوارات شتاء 2021، وتتميز بتصميمها الأنثوي الذي يعتمد على فخامة العصور الكلاسيكية الساحرة، والأناقة الملكية.

أقراط Chandelier
فردة حلق واحدة
ظهرت موضة ارتداء قرط واحد في أحد الأذنين منذ 3 سنوات، ويبدو أنها ستظل مستمر هذا العام أيضًا، وظهرت العديد من التصميمات المميزة والمختلفة، ومنها المرصع بالأحجار الكريمة أو تلك المتدلية بلونين.

فردة حلق واحدة

مجوهرات الكريستال
لا تخلو مجوهرات أي فتاة تهتم بالموضة والأزياء من قطعة إكسسوارات مصنوعة من الكريستال، فهي من القطع شبه الأساسية، ولكنها ظهرت هذا العام بتصميمات ضخمة قليلًا، ويفضل ارتداؤها خلال السهرات.

مجوهرات الكريستال

إكسسوارات اللولي
منذ قديم الأزل استخدم اللؤلؤ أو اللولي في تصنيع الإكسسوارات، ولجأت إليه الجدات قديمًا في تصنيع الأسارة والعقود للزينة، فهو من الخامات التي لا تنتهي موضتها أبدًا، لذا فهي من القطع الأساسية التي تتربع على عرش موضة إكسسوارات شتاء 2021.

إكسسوارات اللولي

تصميمات الحيوانات
تحرص دور الأزياء العالمية في اختيار تصميمها على استلهام بعض الأفكار من الطبيعة، وتعد الحيوانات أحد أهم المصادر التي تلجأ إليها في تصميماتها، فظهرت العديد من الأقراط والخواتم والعقود المصنوعة على شكل حيونات كالعقرب والشامبانزي والعنكبوت وغيرهم.

تصميمات الحيوانات

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