أول تعليق للسفارة الأمريكية في ليبيا على وقف إطلاق النار

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:43 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، ترحيبها بيباني الوفاق والبرلمان لوقف النار في ليبيا، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة.

ونشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، تعقيبا على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.

وكتب "السيسي"، عبر حسابه، "ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليبيا بوابة الفجر الفجر السيسي السفارة الأمريكية أخبار مصر

أخبار تهمك

4 جنيهات تراجع فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي في قمة الدوري أمام الزمالك

منذ 35 دقيقة

كومان يطالب برشلونة بضم فينالدوم

منذ 34 دقيقة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يفاضل بين ثنائي وسط الأهلي للمشاركة في القمة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

نجم برشلونة يقترب من لاتسيو

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على اللاعبين الغائبين عن الزمالك في قمة الدوري أمام الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

كومان يطلب التعاقد مع مهاجم ليون

منذ أقل من ساعتين

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ حوالي 13 ساعة

أبرزها ضريبة مكالمات المحمول.. 12 شائعة نفتها الحكومة

منذ حوالي 4 ساعات

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجآت بالجملة.. تعرف على تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع للقاء القمة

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

دول تؤيد المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية

الخارجية الأمريكية ترحب بالجهود المصرية لحل الأزمة الليبية

السفارة الأمريكية في ليبيا: نرحب بجهود مصر لوقف وقف إطلاق النار

البعثة الأممية إلى ليبيا تدعو إلى وقف إطلاق النار

إعلان القاهرة.. خطة تفصيلية توجت جهود القاهرة لحل الازمة الليبية

عاجل.. أول تعليق لـ"السيسي" على مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

مفاجآت بالجملة.. تعرف على تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع للقاء القمة

02:17 م

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

09:46 ص

نجم برشلونة يقترب من لاتسيو

12:17 م

كومان يطلب التعاقد مع مهاجم ليون

02:12 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

وزيرة الثقافة تكلف كرمة محمد سامي بإدارة القومي للترجمة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»