أحمد البدري يستعد لخوض بطولة مستر أولمبيا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:41 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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انهى لاعب كمال الأجسام أحمد البدري، استعدادته للمشاركة في البطولة الدولية لكمال الاجسام مستر أولمبيا، المقرر إقامتها في شهر نوفمبر القادم في الفترة ما بين 15 نوفمبر إلى 25 نوفمبر من العام الحالي 2020 في العاصمة الفرنسية باريس.

 

كان الاتحاد الدولي لكمال الأجسام قد قرر تأجيل البطولة من شهر يونيو إلى منتصف نوفمبر، حتى  يتم الإنتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية في مقر إقامة البطولة،  تجنباً لعدم حدوث أي إصابات بفيروس كورونا المستجد.

 

جدير بالذكر أن اللاعب أحمد البدري، هو اللاعب العربي الوحيد المشارك في البطولة القادمة بعد فشل العديد من اللاعبين العرب الصعود إلي البطولة وعلى رأسهم اللاعب الشهير بيج رامي ويعلق المصريين الكثير من الآمال علي البطل المصرى وتحقيق أفضل نتيجة في البطولة.

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