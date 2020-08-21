بعد انفجار بيروت.. درة تنضم لحملة دعم أهالي بيروت

أعلنت الفنانة التونسية درة، عن انضمامها لحملة دعم أهالي بيروت بعد الإنفجار المروع الذي تعرضت له بيروت الفترة الأخيرة.وأوضحت درة، ذلك من خلال بوست عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وكتبت: انضميت لحملة مساعدة أهل بيروت ، لقد خسروا الكثير في هذه المأساة.وتابعت: 100% من الأرباح المتاتية من هذه النسخة المحدودة ستدعم جهود الإغاثة التي تبذلها offrijoie حالياً علي أرض الواقع تستجيب للإحتياجات الإنسانية لأهالي بيروت لدعم البلاد.يشار أن درة ظهرت مؤخرا فى حفل زفاف الفنانة هند عبد الحليم وحرصت على الحضور وتهنئتها على زواجها.يذكر أن أحدث أعمال درة مشاركتها في فيلم "يوم وليلة"، مع خالد النبوي، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور.