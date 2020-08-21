اياكم والخروج.. تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، حيث تشهد ارتفاعا طفيفًا في درجات الحرارة.





وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية.





وأكدت الهيئة، أن جنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة وشمال الصعيد طقس يشهد طقس مائل للحرارة.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري بينما يكون لطيف على السواحل الشمالية.





وتكون الهيئة أبرز الظواهر الجوية غدًا السبت، والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة مثيرة علي للأتربة علي والسواحل الشمالية جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي غرب البحر المتوسط وخليج السويس، كما تكون الرياح مثيرة للأتربة علي شمال وجنوب الصعيد وبعض المناطق الجنوبية.





وتتوقع الهيئة أن تصل معدلات الرطوبة خلال تلك الفترة الي 80%، مما يرفع من درجه حرارة الجو بوجه عام.





وحذرت الهيئة المواطنين من الخروج، وذلك حرصا علي سلامتهم.





وتبلغ درجات الحرارة غدًا السبت، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 39 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.





تطورات فيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، عن خروج 909 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 63462 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 111 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 97025 حالة من ضمنهم 63462 حالة تم شفاؤها، و5212 حالة وفاة.







