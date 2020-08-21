هاجر الشرنوبي تهنئ حنان مطاوع علي حكاية "أمل حياتي"







وتابعت: "استنو حكاية أمل من قصة "إلا أنا"، بحبك يا حنون".





تضم حكاية "أمل حياتى"، عدد من ألمع نجوم الفن منهم حنان مطاوع بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف وسمر علام، وإخراج أحمد حسن وتأليف أمين جمال، وشريف يسرى.





وفي سياق آخر، شاركت هاجر الشرنوبي في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، أحمد سلطان، سلوى خطاب، ومجموعة مميزة من النجوم.





يذكر أن هاجر الشرنوبي تشارك حاليًا في مسلسل "هجمة مرتدة"، وهو من تأليف باهر دويدار،ﺇﺧﺮاﺝ أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، نور محمود، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي.

هنأت الفنانة هاجر الشرنوبي، الفنانة حنان مطاوع علي مشاركتها في حكاية "أمل حياتي".ونشرت هاجر البوستر الدعائي لحكاية "أمل حياتي"، وكتبت: "مبروك لأختي قلبي وحبيبه عمري ، هتكسري الدنيا يا حنه ، تستاهلي كل خير وتستاهلي كل حاجة حلوة يا أحلي قلب في الدنيا".