مفاجآت بالجملة.. تعرف على تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع للقاء القمة

ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، قمة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتفت الجميع حول شاشة التلفاز عند دقات الساعة التاسعة من مساء السبت المقبل لمشاهده موقعة الأهلى والزمالك فى لقاء القمة 120.









وتستعرض "بوابة الفجر"، تشكيل النادى الأهلى والزمالك فى لقاء القمة المتوقع، والذى من المقرر أن يحتوى على كافة اللاعبين الكبار فى الفريقين.









ويدخل الأهلي في اللقاء متأثرا بالعديد من الإصابات والغيابات، حيث يغيب محمود متولي للإصبة بقطع في الرباط الصليبي الذي تعرض له أمام أسوان مساء الإثنين الماضي.









ويغيب الجناح أحمد الشيخ بسبب الإصابة، بالإضافة لحسين الشحات، بجانب انتهاء إعارة رمضان صبحي والذي قرر الرحيل لصفوف بيراميدز، وإيقاف محمود عبد المنعم "كهربا".









واستقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للقلعة الحمراء، على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، والذي قد يشهد تواجد الآتي:-









حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي ملعول.

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أليوم بادجي – جونيور أجايي.









وعلى الجانب الآخر يدخل نادي الزمالك اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف.









استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق للقلعة البيضاء، على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، والذي سيشهد تواجد الآتي:-





في حراسه المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: عبد الشافي، ومحمود علاء، والونش، وحازم إمام

خط الوسط: طارق حامد، وفرجاني ساسي، وأحمد سيد "زيزو"، وأوباما، وبن شرقي،

وفي خط الهجوم: مصطفي محمد.







