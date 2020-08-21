كومان يطلب التعاقد مع مهاجم ليون

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:12 م
كومان
كومان
محمود صبري
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يبدو أن رحيل لويس سواريز عن برشلونة، وصعوبة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي في الوقت الحالي، قد تدفع رونالد كومان للبحث عن خيار جديد لتديعم هجوم البلوغرانا الموسم المقبل.

وفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن المدرب الهولندي قد اختار التعاقد مع مواطنه ممفيس ديباي لاعب فريق ليون الفرنسي من أجل تعويض المهاجم الاوروغوياني.

وأشارت الصحيفة أن سعر المهاجم الهولندي يُقدر بـ 55 مليون يورو، الا أن كومان قد يستطيع الضغط علي إدارة النادي لتخفيض سعر الصفقه خلال الأيام المقبلة.

وكان ديباي قد خطف الأنظار عند قيادة ليون لتخطي عقبة كلا من يوفنتوس الإيطالي في دور السته عشر ، ومانشستر سيتي الإنجليزي في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل الخروج من نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ الألماني.

يذكر أن تقارير صحفية إسبانية قد ربطت إنتقال المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز إلى نادي أياكس أمستردام الهولندي مقابل 25 مليون يورو.

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