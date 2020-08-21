تعرف على معلقين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:09 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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ينتظر عشاق الكرة المصرية مباراة من العيار الثقيل مساء غدٍ السبت، عندما يشهد ملعب القاهرة الدولي، مواجهة الأهلي والزمالك، بقمة الدوري المصري.


ويدخل النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، المباراة وسط العديد من الغيابات بين الإيقاف والإصابات.


ويعد أبرز الغائبين عن مواجهة القمة، كل من محمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وسعد سمير بسبب الإصابة، ومحمود عبدالمنعم كهربا للإيقاف ورمضان صبحي لانتهاء إعارته وشريف إكرامي لتوجيه الشكر إليه، فيما لم يتحدد الموقف النهائي للاعب أحمد الشيخ والذي يخضع لأشعة اليوم لتحديد موقفه النهائي.


ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، فيما يدخل الفارس الأبيض المباراة برصيد 39 نقطة في المركز الثاني، على أن يتم خصم 3 نقاط من الأخير في نهاية المسابقة.


وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس، عن معلقين مباراة القمة 120، والتي ستقام في التاسعة مساء غدٍ السبت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.


ويتولى كل من مدحت شلبي وبلال علام التعليق على المباراة قناة "أون تايم سبورتس"، ويعلق أيمن الكاشف وحاتم بطيشة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"

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