الأهلي يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة الاعتراض على حكام القمة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:06 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة ما تردد حول وجود اعتراض من جانب النادي على تعيين طاقم تحكيم كرواتي لإدارة مباراة القمة أمام الزمالك، بالدوري العام.

وأعلنت لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد، عن تعين طاقم تحكيم كرواتي لإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل.

وجاء طاقم تحكيم القمة كالآتي:

إيڤان بيبك.. حكم ساحة.
جوران پاتاكي.. مساعد أول.
ايڤيكا مودريتش.. مساعد ثان.
فران يوڤيتش.. حكم رابع.
جوران جابريلو.. حكم مساعد فيديو.
توميسلاڤ پيتروڤيتش.. حكم مساعد فيديو.
بالإضافة إلى تعيين جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن ما يتردد غير صحيح وأن الجميع يُركز حاليًا على المواجهة المرتقبة.

وتابع: "لم يحدث أن أرسل المارد الأحمر أي اعتراضات للجنة الحكام كما تردد، وأن الفريق لا دخل له بذلك، ونقدر مجهودات الجبلاية لإقامة المباراة في موعدها وسط غياب حكام الصفوة بسبب البطولات الأوروبية وظروف الطيران".

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، مساء يوم السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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