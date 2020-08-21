التموين: حملات يومية وتشديد الرقابة على كافة المخابز

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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فى اليوم الرابع على التوالى لتطبيق منظومة التكلفة الجديدة للخبز قال مديري مديريات التموين انهم بتعليمات مباشره من السيد الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يقومون يومياً بحملات وجولات ميدانية على المخابز لمتابعة إنتاج الخبز المدعم للمواطن لليوم الرابع على التوالي فى التطبيق.

وأكد مديرى المديريات وجود غرفة عمليات بداخل كل مديرية لتلقي شكاوي المواطنين ومتابعة تطبيق التكلفة الجديدة لمنظومة الخبز وانتظام صرفه للمواطنين بموجب البطاقات التموينية بخمسه قروش والتأكد من إلتزام كافة المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان.

 وأشار مديري المديريات الي أن هدف الحملات هو  تذليل اى عقبات تواجه منظومة الإنتاج مؤكدين على عدم رصد اي شكاوي من المواطنين حتى الآن بعد تطبيق التكلفه الجديده وتوحيد أوزان الخبز. 

يذكر أن المخابز البلدية والتى يصل عددها الي ٣٠ الف مخبز  تنتج يومياً  يقرب من ٢٥٠-٢٧٠ مليون رغيف فى اليوم. 

مع المحافظة على مجموعة من الثوابت فى منظومة الخبز ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصرى وهى (5 قروش على بطاقة التموين)، مع إستمرار تحمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتى تصل لأكثر من (50 قرشا)، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصرى يومياً.

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