طريقة تحضير الجلاش بالنوتيلا اللذيذ
الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:56 م
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المقادير:
- نصف كيلو جلاش.
- نصف كوب سمن مُذاب.
- 2 كوب نوتيلا (أو أي نوع شوكولاتة سبريد).
- 2 كوب مكسرات مشكلة مجروشة.
- كوب شربات ( يمكن الاستغناء عنه والاكتفاء بسكر الشوكولاتة).
طريقة تحضير جلاش بالنوتيلا:
- يسخن الفرن عند درجة حرارة 180.
يقطع ورق الجلاش على شكل مستطيلات متساوية الأحجام.
- يفرد المستطيل الأول، ثم يدهن بالسمن، ثم يوضع عليه المستطيل الثاني ويدهن بالسمن.
- يوضع الثالث ويدهن شوكولاتة.
- توزع المكسرات فوق النوتيلا، ثم يلف الجلاش رول.
- تكرر الخطوات حتى تنتهي من العجين.
- ترص رولات الجلاش في صينية مدهونة بالسمن.
- يدهن الجلاش من الأعلى بالسمن.
- توضع الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة، حتى يُصبح لونها ذهبيًا.
- تخرج الصينية من الفرن، ويصب عليها الشربات فورًا وهي ساخنة.
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