طريقة تحضير الجلاش بالنوتيلا اللذيذ

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:56 م
الجلاش بالنوتيلا
الجلاش بالنوتيلا
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المقادير:
- نصف كيلو جلاش. 

- نصف كوب سمن مُذاب.

- 2 كوب نوتيلا (أو أي نوع شوكولاتة سبريد).

- 2 كوب مكسرات مشكلة مجروشة.

- كوب شربات ( يمكن الاستغناء عنه والاكتفاء بسكر الشوكولاتة).

طريقة تحضير جلاش بالنوتيلا:
- يسخن الفرن عند درجة حرارة 180.

يقطع ورق الجلاش على شكل مستطيلات متساوية الأحجام. 

- يفرد المستطيل الأول، ثم يدهن بالسمن، ثم يوضع عليه المستطيل الثاني ويدهن بالسمن.

- يوضع الثالث ويدهن شوكولاتة.

- توزع المكسرات فوق النوتيلا، ثم يلف الجلاش رول.

- تكرر الخطوات حتى تنتهي من العجين.

- ترص رولات الجلاش في صينية مدهونة بالسمن.

- يدهن الجلاش من الأعلى بالسمن.

- توضع الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة، حتى يُصبح لونها ذهبيًا.

- تخرج الصينية من الفرن، ويصب عليها الشربات فورًا وهي ساخنة.

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