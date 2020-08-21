طريقة تحضير الجلاش بالنوتيلا اللذيذ





المقادير:

- نصف كيلو جلاش.





- نصف كوب سمن مُذاب.





- 2 كوب نوتيلا (أو أي نوع شوكولاتة سبريد).





- 2 كوب مكسرات مشكلة مجروشة.





- كوب شربات ( يمكن الاستغناء عنه والاكتفاء بسكر الشوكولاتة).





طريقة تحضير جلاش بالنوتيلا:

- يسخن الفرن عند درجة حرارة 180.





يقطع ورق الجلاش على شكل مستطيلات متساوية الأحجام.





- يفرد المستطيل الأول، ثم يدهن بالسمن، ثم يوضع عليه المستطيل الثاني ويدهن بالسمن.





- يوضع الثالث ويدهن شوكولاتة.





- توزع المكسرات فوق النوتيلا، ثم يلف الجلاش رول.





- تكرر الخطوات حتى تنتهي من العجين.





- ترص رولات الجلاش في صينية مدهونة بالسمن.





- يدهن الجلاش من الأعلى بالسمن.





- توضع الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة، حتى يُصبح لونها ذهبيًا.





- تخرج الصينية من الفرن، ويصب عليها الشربات فورًا وهي ساخنة.



