ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 50 كيلو بانجو و11 كيلو حشيش

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:57 م
المتهمان
المتهمان
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بمحافظة الإسماعيلية وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافهم على النحو التالى:-

ضبط (عاطليّن – لهما معلومات جنائية مسجلة) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما (عدد 30 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 50 كيلو جرام، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول، سلاح أبيض).

ضبط(عاطل) حال إستقلاله دراجة نارية بدون لوحات بدائرة مركز شرطة فايد، وبحوزته (72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7،200 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول ). 

ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية).. حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (950000 - تسعمائة وخمسون ألف جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نائية الالات

أخبار تهمك

بادجي يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعة

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

منذ أقل من ساعة

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

منذ حوالي 12 ساعة

أبرزها ضريبة مكالمات المحمول.. 12 شائعة نفتها الحكومة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

فايلر يفاضل بين ثنائي وسط الأهلي للمشاركة في القمة

منذ نصف ساعة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

إتجاه في الأهلي للتراجع عن صفقة طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ حوالي 11 ساعة

كومان يحدد التعاقد مع 3 صفقات

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يبدأ التحرك من جديد في قضية «كهربا»

منذ ساعتين

بيراميدز يخطط لخطف رباعي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 21 ساعة

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

نجم برشلونة يقترب من لاتسيو

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

تعرف على جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 400 طربة حشيش بالإسكندرية

ضبط 13 شخصا بحوزتهم مواد مخدرة في عدة محافظات

الداخلية: ضبط 19 عنصر إجرامي بحوزتهم مواد مخدرة

ضبط مزرعة بانجو بداخلها نصف طن بالإسماعيلية

ضبط 21 متهما بحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

نجم برشلونة يقترب من لاتسيو

12:17 م

فايلر يفاضل بين ثنائي وسط الأهلي للمشاركة في القمة

01:45 م

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

09:46 ص

أبرزها ضريبة مكالمات المحمول.. 12 شائعة نفتها الحكومة

11:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية