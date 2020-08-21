ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 50 كيلو بانجو و11 كيلو حشيش

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بمحافظة الإسماعيلية وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافهم على النحو التالى:-





ضبط (عاطليّن – لهما معلومات جنائية مسجلة) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما (عدد 30 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 50 كيلو جرام، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول، سلاح أبيض).





ضبط(عاطل) حال إستقلاله دراجة نارية بدون لوحات بدائرة مركز شرطة فايد، وبحوزته (72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7،200 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول ).





ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية).. حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).





وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (950000 - تسعمائة وخمسون ألف جنيه).



