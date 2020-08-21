عمرو دياب يتصدر توب انغامي مصر والوطن العربي بأغنية اماكن السهر

بعد طرح اغنيه اماكن السهر للنجم عمرو دياب .. ب ٤٨ ساعه حصرى على انغامي تصدرت الاغنيه توب مصر والوطن العربي .









يذكر أن اغنيه اماكن السهر كلمات تامر حسين .. الحان عزيز الشافعى .. توزيع اسامه الهندى ..





اغنية اماكن السهر حصرى على انغامي من ڤودافون ميوزك الخدمة التي اصبحت تقدم من ڤودافون حصري داخل تطبيق أنغامي لكل عملاءها





وفي وقت سابق، انتهى عمرو دياب من تصوير أغنية "أماكن السهر" بالساحل الشمالى وشاركت فى تصويرها الفنانة دينا الشربينى، ومدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى









يذكر أن الكليب و هو اعلان جديد لبيبسي و قد نوه عمرو دياب امس انه سيتم طرحه قريبا







