عمرو دياب يتصدر توب انغامي مصر والوطن العربي بأغنية اماكن السهر

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:50 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements
بعد طرح اغنيه اماكن السهر للنجم عمرو دياب .. ب ٤٨ ساعه حصرى على انغامي تصدرت الاغنيه توب مصر والوطن العربي .


يذكر أن اغنيه اماكن السهر كلمات تامر حسين .. الحان عزيز الشافعى .. توزيع اسامه الهندى .. 

اغنية اماكن السهر حصرى على انغامي من ڤودافون ميوزك الخدمة التي اصبحت تقدم من ڤودافون حصري داخل تطبيق أنغامي لكل عملاءها

وفي وقت سابق، انتهى عمرو دياب من تصوير أغنية "أماكن السهر" بالساحل الشمالى وشاركت فى تصويرها الفنانة دينا الشربينى،  ومدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى


يذكر أن  الكليب و هو اعلان جديد لبيبسي و قد نوه عمرو دياب امس انه سيتم طرحه قريبا


أنغامي هو منصة رقمية للموسيقى متوفر على كل أنظمة التشغيل والأول من نوعه في الشرق الأوسط

أخبار تهمك

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يفاضل بين ثنائي وسط الأهلي للمشاركة في القمة

منذ 35 دقيقة

الزمالك يبدأ التحرك من جديد في قضية «كهربا»

منذ ساعتين و 5 دقيقة

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

منذ ساعة

أبرزها ضريبة مكالمات المحمول.. 12 شائعة نفتها الحكومة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

منذ حوالي 12 ساعة

كومان يحدد التعاقد مع 3 صفقات

منذ حوالي 9 ساعات

نجم برشلونة يقترب من لاتسيو

منذ ساعتين

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

إتجاه في الأهلي للتراجع عن صفقة طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة

منذ حوالي 13 ساعة

بادجي يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعة

بيراميدز يخطط لخطف رباعي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

نجم برشلونة يقترب من لاتسيو

12:17 م

فايلر يفاضل بين ثنائي وسط الأهلي للمشاركة في القمة

01:45 م

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

09:46 ص

أبرزها ضريبة مكالمات المحمول.. 12 شائعة نفتها الحكومة

11:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية