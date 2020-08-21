بعد تصدرها التريند.. من هي علياء بسيوني خطيبة أحمد سعد؟

"علياء بسيوني".. اسم تصدر مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، بعدما أعلن المطرب أحمد سعد خطبته عليها، الأمر الذي دفع المصريين إلى البحث عن معلومات عنها من أجل معرفة من هي تلك الفتاة التي خطبها المطرب.





وعبر حسابه عن "انستجرام"، أعلن الفنان أحمد سعد، عن خطوبته رسميًا من علياء بسيوني، ونشر صورة تجمعه بخطيبته، وعلق عليها: "النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي حد فهم قصدي ايه".





وكان أحمد أعلن عن خطبته منذ عدة أسابيع واحتفل بعيد ميلادها ونشر العديد من الصور والفيديوهات معها، وكان سعد اعتذر قبل أيام لهاني شاكر نقيب الموسيقيين لتعاونه مع حسن شاكوش دون تصاريح من النقابة.





من هي علياء بسيوني؟

اسمها بالكامل علياء عثمان بسيوني، تعمل في مجال الأزياء وتمتلك معرضًا بأحد المناطق الراقية في القاهرة، كما أنها من سكان أحد المناطق الشهيرة في القاهرة فتعيش علياء في منطقة هليوبوليس بمصر الجديدة.





وعلياء بسيوني وُلدت في مدينة القاهرة، وتعيش حياة متنقلة ما بين مصر وفرنسا لغرض التجارة وكسب المال من خلال إستيراد جميع أنواع الأزياء النسائية الفخمة وبيعها في متجرها بالقاهرة، وتبلغ من العمر 25 سنة، أي أن أحمد سعد يكبرها بـ13 عامًا.





وتحرص العديد من الفنانات والإعلاميات على ارتداء قطع ملابس من متجرها الشهير، ظهرت مع المطرب أحمد سعد في أكثر من مناسبة من بينها عيد ميلادها، وفي أحد الفيديوهات التي يغني فيها.





أول ظهور لهما

وأول ظهور لها مع أحمد سعد كان في عيد ميلادها يوليو الماضي، فانتشر فيديو وظهر سعد بالفيديو، وهو يُغني لعلياء بسيوني ويضع يده على جسدها بطريقة حميمية، ما فجر الشكوك حول علاقتهما، وبعد تساؤلات الجمهور، حسم أحمد سعد الجدل في تصريحات لوسائل إعلام محلية، كشف خلالها أنه يعيش قصة حب جديدة مع علياء بسيوني، والتي تعرف عليها منذ فترة.



