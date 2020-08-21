بعد تصدرها التريند.. من هي علياء بسيوني خطيبة أحمد سعد؟

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:50 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements
"علياء بسيوني".. اسم تصدر مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، بعدما أعلن المطرب أحمد سعد خطبته عليها، الأمر الذي دفع المصريين إلى البحث عن معلومات عنها من أجل معرفة من هي تلك الفتاة التي خطبها المطرب.

وعبر حسابه عن "انستجرام"، أعلن الفنان أحمد سعد، عن خطوبته رسميًا من علياء بسيوني، ونشر صورة تجمعه بخطيبته، وعلق عليها: "النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي حد فهم قصدي ايه".

وكان أحمد أعلن عن خطبته منذ عدة أسابيع واحتفل بعيد ميلادها ونشر العديد من الصور والفيديوهات معها، وكان سعد اعتذر قبل أيام لهاني شاكر نقيب الموسيقيين لتعاونه مع حسن شاكوش دون تصاريح من النقابة.

من هي علياء بسيوني؟
اسمها بالكامل علياء عثمان بسيوني، تعمل في مجال الأزياء وتمتلك معرضًا بأحد المناطق الراقية في القاهرة، كما أنها من سكان أحد المناطق الشهيرة في القاهرة فتعيش علياء في منطقة هليوبوليس بمصر الجديدة.

وعلياء بسيوني وُلدت في مدينة القاهرة، وتعيش حياة متنقلة ما بين مصر وفرنسا لغرض التجارة وكسب المال من خلال إستيراد جميع أنواع الأزياء النسائية الفخمة وبيعها في متجرها بالقاهرة، وتبلغ من العمر 25 سنة، أي أن أحمد سعد يكبرها بـ13 عامًا.

وتحرص العديد من الفنانات والإعلاميات على ارتداء قطع ملابس من متجرها الشهير، ظهرت مع المطرب أحمد سعد في أكثر من مناسبة من بينها عيد ميلادها، وفي أحد الفيديوهات التي يغني فيها.

أول ظهور لهما
وأول ظهور لها مع أحمد سعد كان في عيد ميلادها يوليو الماضي، فانتشر فيديو وظهر سعد بالفيديو، وهو يُغني لعلياء بسيوني ويضع يده على جسدها بطريقة حميمية، ما فجر الشكوك حول علاقتهما، وبعد تساؤلات الجمهور، حسم أحمد سعد الجدل في تصريحات لوسائل إعلام محلية، كشف خلالها أنه يعيش قصة حب جديدة مع علياء بسيوني، والتي تعرف عليها منذ فترة.

وسبق لأحمد سعد الزواج من الممثلة المصرية ريم البارودي في 2011 قبل أن يعلنا انفصالهم، وسبق له الزواج من الممثلة المصرية سمية الخشاب في قبل أن يعلنا انفصالهم في مارس 2019.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علياء بسيوني بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

منذ أقل من ساعة

نجم برشلونة يقترب من لاتسيو

منذ ساعتين

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ حوالي 11 ساعة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

بادجي يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعة

فايلر يفاضل بين ثنائي وسط الأهلي للمشاركة في القمة

منذ 33 دقيقة

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أبرزها ضريبة مكالمات المحمول.. 12 شائعة نفتها الحكومة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 21 ساعة

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يخطط لخطف رباعي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يحدد التعاقد مع 3 صفقات

منذ حوالي 9 ساعات

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

إتجاه في الأهلي للتراجع عن صفقة طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يبدأ التحرك من جديد في قضية «كهربا»

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

فايلر يفاضل بين ثنائي وسط الأهلي للمشاركة في القمة

01:45 م

نجم برشلونة يقترب من لاتسيو

12:17 م

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

09:46 ص

أبرزها ضريبة مكالمات المحمول.. 12 شائعة نفتها الحكومة

11:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية