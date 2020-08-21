البورصة اليابانية تنتعش بفضل صعود أسهم التكنولوجيا بوول ستريت

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
Advertisements
ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الجمعة بدعم من شركات التكنولوجيا، عقب صعود وول ستريت الليلة الماضية، بيد أن بيع المستثمرين الأسهم لجني الأرباح قبيل نهاية الأسبوع كبح المكاسب.


وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.17 بالمئة إلى 22920.30 نقطة، بعد أن زاد لفترة وجيزة ما يزيد عن واحد بالمئة في التعاملات المبكرة.

لكن نيكي خسر 1.58 بالمئة في الأسبوع الجاري بعد أن حقق مكاسب على مدى أسبوعين متتاليين.

وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 1604.06 نقطة.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء سبعة.

ويوم الخميس، أغلقت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع إذ بلغ ناسداك مستوى قياسيا مرتفعا، مما طغى على حالة القتامة الناجمة عن بيانات سلبية لطلبات إعانة البطالة الأمريكية أكدت وجهة نظر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن المسار الصعب للتعافي.

وفي اليابان، ارتفعت أسهم التكنولوجيا إذ استفادت من الأداء القوي لقريناتها في الولايات المتحدة.

وصعد سهم نينتندو بالقدر الأكبر بين أكبر 30 سهما أساسيا على توبكس، وكسب 2.63 بالمئة ليبلغ أعلى مستوى في 12 عاما. وأضاف سهم طوكيو إلكترون 0.74 بالمئة وارتفع سهم ميتسوبيشي إلكتريك 0.84 بالمئة.

كما ضغط توتر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة على المعنويات بالسوق.

وأحجمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس عن الإقرار بأي خطط للاجتماع مع الصين بشأن اتفاق المرحلة 1 التجاري بعد أن قالت وزارة التجارة في بكين إن محادثات ثنائية ستُعقد ”في الأيام المقبلة“ لتقييم مدى تقدم الاتفاق.

أخبار تهمك

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

منذ حوالي 12 ساعة

إتجاه في الأهلي للتراجع عن صفقة طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يخطط لخطف رباعي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يحدد التعاقد مع 3 صفقات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ حوالي 11 ساعة

نجم برشلونة يقترب من لاتسيو

منذ ساعتين

أبرزها ضريبة مكالمات المحمول.. 12 شائعة نفتها الحكومة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

بادجي يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعة

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يفاضل بين ثنائي وسط الأهلي للمشاركة في القمة

منذ نصف ساعة

الزمالك يبدأ التحرك من جديد في قضية «كهربا»

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

نجم برشلونة يقترب من لاتسيو

12:17 م

فايلر يفاضل بين ثنائي وسط الأهلي للمشاركة في القمة

01:45 م

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

09:46 ص

أبرزها ضريبة مكالمات المحمول.. 12 شائعة نفتها الحكومة

11:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية