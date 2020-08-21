قطاع السجون يواصل اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية (صور)

واصل قطاع السجون اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعقيم وتطهير كافة السجون والليمانات من خلال فرق الطب الوقائي بالإدارة العامة للخدمات الطبية التابعة لقطاع السجون.

جاء ذلك في إطار الخطة المتكاملة التي أعدتها الوزارة لاستئناف الزيارات بجميع السجون العمومية والليمانات، والتي من القرر أن تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22 الجاري، وفقًا لضوابط محددة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا المستجد.





تأتي تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتبعة للحفاظ على سلامة نزلاء السجون والعاملين بها، بما يضمن أفضل مستويات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين بالقاهرة وبحوزتهما كمية من المواد البترولية المدعمة بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وتمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين (سائق، تباع - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا) حال إستقلالهما سيارة نقل بصندوق بدائرة قسم شرطة النزهة، مُحمل عليها (برميل بداخله 1000 لتر سولار مدعم.





- عدد 60 جركن بداخلهم 1200 لتر سولار مدعم) وبمناقشتهما إعترفا بتحصلهما على المضبوطات من إحدى محطات الوقود الكائنة بمنطقة القلج بمحافظة القليوبية بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.



