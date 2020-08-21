فايلر يفاضل بين ثنائي وسط الأهلي للمشاركة في القمة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:45 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده لمواجهة القمة المقبلة ضد نادي الزمالك، في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.


ويحتضن ستاد القاهرة الدولي، اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك، في الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز مساء الغد السبت.


وقالت مصادر مطلعة داخل الفريق الأول، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي يفاضل ين الثنائي حمدي فتحي وأليو ديانج، للمشاركة في المباراة.


واستقر فايلر، على الدفع بعمرو السولية في المباراة بشكل أساسي، على أن يفاضل بين ديانج وفتحي للبدء بشكل أساسي.


ومن المنتظر أن يكون محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق، هو ثالث لاعبي الوسط في المباراة.


ويحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 56 تقطة، مقابل 39 نقطة للزمالك، يحتل بها المركز الثاني.

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