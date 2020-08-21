شباب الأحزاب: نسبة التصويت في انتخابات الشيوخ الأعلى في تاريخ مصر (فيديو)

قال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن نسبة التصويت في المرحلة الأولى لمجلس الشيوخ كانت هى الأعلى في تاريخ مصر في انتخاب مجالس مشابهة مثل مجلس الشورى.





وأشار "درويش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن نسبة التصويت تعكس حجم الوعي لدى المواطنين، مضيفا أن تطبيق الدولة كافة الإجراءات الاحترازية خلال العملية الانتخابية، خلق حالة من الثقة لدى المواطنين للإدلاء بصوتهم.





وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حجم الإقبال على المشاركة بالانتخابات يعتبر رسالة باستقرار الدولة المصرية، وأن الشعب هو من يقرر مصيره، ويدعم دولته.





وفي سياق متصل، أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء الماضي، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ؛ حيث أعلنت الهيئة حسم 74 مقعدًا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وإجراء جولة الإعادة على 26 مقعدًا آخر.





كما أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وذلك لحصولها على نسبة تجاوزت 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة وفقًا للقانون.





وقال المستشار لاشين إبراهيم، إن المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين يناهز 62 مليون ناخب، وكان الحضور بلغ نسبة 14.23% من إجمالي من يحق لهم التصويت، فيما بلغ نسبة إجمالي الأصوات الصحيحة 84.58%، فيما بلغت الأصوات الباطلة 15.42%.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء الماضي، بمسرح التليفزيون المصري بماسبير، وبحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ولفيف من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.







