ما حكم الغسل بماء مقروء عليه سورة البقرة؟.. تعرف على رد الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر على الفيس بوك حول حكم الغسل بماء مقروء عليه سورة البقرة، وأجاب على هذا السؤال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلًا إنه لا مانع شرعًا في ذلك.





وأوضح وسام أنه لا مانع في أن يقرأ الإنسان القرآن على الماء ثم يشربه أو يغسل به وخلافه، لكن ما لا يصح ولا يجوز هو أن يستعمل المرء الماء استعمالًا فيه امتهان له طالما قرأ عليه القرآن، فإذا كان فيه امتهانًا له فلا يجوز، وأشار وسام أن الأفضل في هذه الحالة أن يتم شرب الماء المقروء عليه قائلًا: "فلا مانع أن تقرا سورة البقرة أو الفاتحة أو آية الكرسي على الماء وأشرب تبركًا بنية الشفاء أو ذهاب الوجع وخلافه والله هو الشافي سبحانه وتعالى".



