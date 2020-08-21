تباين البورصات الأوروبية في بداية التعاملات اليوم

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:58 م
بوابة الفجر
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استقرت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة قبيل بيانات لأنشطة الشركات قد تلقي الضوء على وتيرة التعافي الاقتصادي في القارة، بينما تسبب ارتفاع الجنيه الاسترليني في دفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات التصدير للتراجع.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، إذ ما زال يعاني من تأثير بيانات أمريكية ضعيفة وخطاب يميل إلى التشاؤم من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تسبب في عمليات بيع يوم الخميس.

ونزل المؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم القيادية 0.3 بالمئة حتى بعد أن أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في بريطانيا ارتفعت متجاوزة مستواها قبل فيروس كورونا في يوليو تموز، على الرغم من أن خبراء في الاقتصاد يخشون أن التعافي العام قد يكون مؤقتا.

وكانت أسهم السفر والترفيه الرابح الأكبر بين القطاعات، لتصعد 1.2 بالمئة لكن الخسائر التي تكبدها قطاعا الخدمات المالية والاتصالات ضغطت على المؤشر الأوسع نطاقا.

وقدم سهم نوفارتس السويسرية لصناعة العقاقير أكبر دفعة للمؤشر ستوكس 600 بعد أن حصلت الشركة على موافقة هيئة تنظيمية للصحة في الولايات المتحدة لإعادة استخدام عقار لعلاج سرطان الدم جرى التوصل إليه قبل 12 عاما لعلاج التصلب المتعدد.

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