فيفي عبده وهنا شيحة وبوسي شلبي يستمتعون بالأجواء الصيفية من الساحل

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة فيفي عبده، جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت فيفي عبده، بالصورة برفقة هنا شيحا وبوسي شلبي، وهم يستمتعون بالأجواء الصيفية من الساحل.


وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيها وتعددت التعليقات منها "منورين يا عسلات".


يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال برنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج مقالب.

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