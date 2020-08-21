الحزن يخيم على مدينة رأس غارب عقب وفاة "صيدلي الغلابة".. صور

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:19 م
صيدلي الغلابة
صيدلي الغلابة
محمد طه
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حالة من الحزن تسيطر على مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، عقب وفاة صيدلي الغلابة الشاب محمد سيد الجرفي، كما كان يطلقون عليه أهالى المدينة، وذلك إثر أزمة قلبية.

وخيم الحزن على المدينة عقب وفاة صيدلي الغلابة وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي خبر وفاة الصيدلي محمد سيد عبر صفحات السوشيال ميديا، بحزن عميق على رحيل صيدلي الغلابة كما يلقبونه بمدينة رأس غارب، مطالبين بالدعاء والرحمة له من رواد التواصل الاجتماعي.

تطورات أزمة كورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 909 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 63462 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 111 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 97025 حالة من ضمنهم 63462 حالة تم شفاؤها، و5212 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
الحزن يخيم على مدينة رأس غارب عقب وفاة "صيدلي الغلابة".. صور
الحزن يخيم على مدينة رأس غارب عقب وفاة "صيدلي الغلابة".. صور
الحزن يخيم على مدينة رأس غارب عقب وفاة "صيدلي الغلابة".. صور
الحزن يخيم على مدينة رأس غارب عقب وفاة "صيدلي الغلابة".. صور
الحزن يخيم على مدينة رأس غارب عقب وفاة "صيدلي الغلابة".. صور
الحزن يخيم على مدينة رأس غارب عقب وفاة "صيدلي الغلابة".. صور
الحزن يخيم على مدينة رأس غارب عقب وفاة "صيدلي الغلابة".. صور
الحزن يخيم على مدينة رأس غارب عقب وفاة "صيدلي الغلابة".. صور

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