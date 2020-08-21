بصحبة النجوم.. علا رشدي تحتفل بعيد ميلادها

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:15 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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احتفلت الفنانة علا رشدي، أمس بعيد ميلادها، وسط مجموعة من نجوم الوسط الفني.


حيث شاركت جمهورها صورة لها تجمعها بالفنان أحمد السعدني، والفنانة مني ذكي والإعلامية إنچي علي، وزوجها الفنان أحمد داود، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعبرت عن سعادتها بذلك الإحتفال وكتبت: قضيت ليلة جميله احتفل بعيد ميلادي ، وشكراً لكم علي أمنيات عيد الميلاد الرائعة.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رشدي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "100 وش" وذلك بالتعاون مع نيللي كريم وآسر ياسين.


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