بادجي يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام الزمالك

اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الظهور بشكل أساسي خلال مواجهة الفريق ضد نادي الزمالك، بقمة الدوري المصري الممتاز.

ويدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، الدفع بخدمات السنغالي أليو بادجي في قيادة هجوم الفريق، بشكل أساسي خلال المواجهة المرتقبة.

ويأتي تفكير فايلر، في وجود بادجي أساسيًا بعدما ظهر بمستوى مميز مؤخرًا وساهم في أهداف الأهلي بأخر مباراتين في الدوري العام.

ويستضيف ملعب القاهرة الدولي، مباراة من العيار الثقيل عندما يلتقي الأهلي نظيره الزمالك، في القمة 120 ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.