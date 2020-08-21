بادجي يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام الزمالك

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:15 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements

اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الظهور بشكل أساسي خلال مواجهة الفريق ضد نادي الزمالك، بقمة الدوري المصري الممتاز.

 

ويدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، الدفع بخدمات السنغالي أليو بادجي في قيادة هجوم الفريق، بشكل أساسي خلال المواجهة المرتقبة.

 

ويأتي تفكير فايلر، في وجود بادجي أساسيًا بعدما ظهر بمستوى مميز مؤخرًا وساهم في أهداف الأهلي بأخر مباراتين في الدوري العام.

 

ويستضيف ملعب القاهرة الدولي، مباراة من العيار الثقيل عندما يلتقي الأهلي نظيره الزمالك، في القمة 120 ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

أخبار تهمك

فايلر يفاضل بين ثنائي وسط الأهلي للمشاركة في القمة

منذ 33 دقيقة

أبرزها ضريبة مكالمات المحمول.. 12 شائعة نفتها الحكومة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

منذ أقل من ساعة

كومان يحدد التعاقد مع 3 صفقات

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بادجي يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعة

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 21 ساعة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يبدأ التحرك من جديد في قضية «كهربا»

منذ ساعتين

إتجاه في الأهلي للتراجع عن صفقة طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة

منذ حوالي 12 ساعة

نجم برشلونة يقترب من لاتسيو

منذ ساعتين

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يخطط لخطف رباعي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:20 م

خاص- الأهلي يكشف حقيقة التراجع في صفقة طاهر محمد طاهر

فايلر يفاضل بين ثنائي وسط الأهلي للمشاركة في القمة

01:45 م

نجم برشلونة يقترب من لاتسيو

12:17 م

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

09:46 ص

أبرزها ضريبة مكالمات المحمول.. 12 شائعة نفتها الحكومة

11:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية