التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في نهائي دوري الأبطال

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لدخول مباراة تعد نارية أمام بايرن ميونخ الألماني يوم الأحد المقبل 23 أغسطس في لشبونة، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





وسوف تقام المباراة بين باريس سان جيرمان وفريق بايرن ميونخ الألماني في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





واستقر توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام بايرن ميونخ الألماني، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-





حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: كيهرير - تياجو سيلفا - ماركينيوس - بيرنات.

خط الوسط: ماركو فيراتي - هيريرا - ادريسا جايي.

خط الهجوم: انخيل دي ماريا - نيمار دا سيلفا - مبابي.