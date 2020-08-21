مرصد الأزهر: ذكرى حرق المسجد الأقصى باكورة الجرائم الصهيونية في حق المقدسات

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
قال مرصد الأزهر، إن ذكرى حرق المسجد الأقصى يوم 21 أغسطس تدق ناقوس الخطر إزاء مساعي الكيان الصهيوني الخبيثة الرامية إلى هدم المسجد الأقصى وطمس وتغيير المعالم العربية والإسلامية في القدس المحتلة من خلال التزوير الحضاري والتاريخي لها، وتهويد المعالم الدينية والاعتداء على المقدسات في أنحاء متفرقة من فلسطين المحتلة.

وأوضح أنه في مثل هذا اليوم من عام 1969 قام المجرم «مايكل دنيس روهان» أسترالي الجنسية بإشعال النيران بالمصلى القبلي بالمسجد الأقصى، ليأتي الحريق على ثلث مساحة المسجد المبارك، بما فيه من محتويات أثرية تاريخية، وبالرغم من ذلك فقد أفلت الجاني من العقاب بعد القبض عليه ومحاكمته؛ بإرساله إلى مستشفى الأمراض النفسية كمكافأةٍ له من الكيان الصهيوني وتغاضيًا عما فعل. 

ولفت المرصد إلى أن ذلك لم يكن الاعتداء الوحيد على المقدسات والمساجد، بل إن آثار الحادث ما زالت تمتد إلى اليوم؛ فمنذ بداية الاحتلال الصهيوني لمدينة القدس وحتى يومنا هذا قام الكيان الصهيوني إما بغض الطرف أو تسهيلًا لعصابات مستوطنيه- بحرق عشرات المساجد في أماكن متفرقة من فلسطين المحتلة، آخرها ما وقع العام الجاري من حرق مسجدين، أحدهما: مسجد «البدرية» في حي «بيت صفافا» بجنوب القدس في يناير، والآخر: مسجد «البر والإحسان» في الضفة الغربية المحتلة في يوليو الماضي، بالإضافة إلى تلطيخ جدران المساجد بشعارات عنصرية تحريضية ضد العرب والمسلمين. 

وتابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من كثب ما تتعرض له المساجد والمقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات، مؤديًا دوره في الكشف عن الممارسات المتطرفة الإجرامية، مؤكدا المرصد على أنه لم يعد هناك دور عبادة آمنة فى الأراضي المحتلة، في ظل الاعتداءات والجرائم التى تتعرض لها من قبل الكيان الصهيوني وعصابات مستوطنيه، لافتًا إلى أن هذه الجرائم قد تجاوزت كل الشرائع والقوانين الدولية التى كفلت حرية العبادة كما أنها ستبقى محفورة في ذاكرة المسلمين والعالم على الدوام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرصد الازهر بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بيراميدز يخطط لخطف رباعي الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بعد قرار الرحيل.. تعرف على بديل ميسي في برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة للموظفين بشأن صرف مرتبات شهر أغسطس

منذ حوالي 20 ساعة

بسبب شتيجن.. صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس

منذ حوالي 11 ساعة

حُسم الأمر .. كومان يطرد ثلاث نجوم في برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

أبرزها ضريبة مكالمات المحمول.. 12 شائعة نفتها الحكومة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل| بأمر ملكي.. إحالة مسؤولين كبار للتقاعد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 111 حالة جديدة مصابة بكورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

نجم برشلونة يقترب من لاتسيو

منذ 36 دقيقة

الزمالك يبدأ التحرك من جديد في قضية «كهربا»

منذ 38 دقيقة

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

إتجاه في الأهلي للتراجع عن صفقة طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة

منذ حوالي 11 ساعة

كومان يحدد التعاقد مع 3 صفقات

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يسعى لتحصين نجمه من إغراءات بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:17 م

نجم برشلونة يقترب من لاتسيو

"صناعة الدواء" تكشف مفاجأة عن الهيدركسي كلوركين في علاج كورونا (فيديو)

09:46 ص

أبرزها ضريبة مكالمات المحمول.. 12 شائعة نفتها الحكومة

11:34 ص

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

09:12 ص

الزمالك يبدأ التحرك من جديد في قضية «كهربا»

12:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية