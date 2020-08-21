تعرف على جدول مباريات محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:26 م
ليفربول
ليفربول
مصطفى صابر
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أسفرت قرعة الدوري الإنجليزي عن انطلاقة قوية لفريق ليفربول، حامل لقب البريميرليج، بملاقاة ليدز يونايتد يوم السبت الموافق 12 سبتمبر على ملعب أنفيلد.

وقد أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق امس جدول مباريات الموسم الجديد للدوري.

وسيواجه ليفربول نظيرهنادي تشيلسي في الجولة الثانية يوم السبت الموافق 19 سبتمبر في مواجهة قوية على ملعب ستامفورد بريدج، ويستضيف فريق أرسنال في ثالث جولة، يوم السبت الموافق 26 سبتمبر.


وستكون المواجهة القويى بين ليفربول وغريمه التقليدي مانشستر سيتي، في الجولة الثامنة، السبت 7 نوفمبر، على ملعب الاتحاد.

ونستعرض جدول مباريات ليفربول في الموسم الجديد 2020 / 2021:
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