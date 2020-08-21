نجم برشلونة يقترب من لاتسيو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:17 م
برشلونة
برشلونة
محمود صبري
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كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة قد عرض أحد لاعبية على نادي لاتسيو الإيطالي من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وفقا لصحيفة " لاغتزيتا ديللو سبورت "فإن العملاق الكتالوني قرر التخلص من خدمات لاعب الوسط رافينيا ألكانتارا.
وكان ألكانتارا قد تدرب في المدينة الرياضة سيوتات إسبورتيفا في الأيام الماضية بعد أن عاد من الإعارة مع فريق سيلتا فيغو الموسم الماضي.

ولا يبدو أن رافينيا لاعب مرحب بن في مشروع المدرب الهولندي رونالد كومان، لذلك يأمل البلوغرانا في التخلص من اللاعب بمبلغ مناسب من أجل تمويل صفقات اخري.

وأشارت الصحيفة أن صفقة رافينيا لن تكلف نادي العاصمة الإيطالية اكتر من 12 مليون يورو في الوقت الحالي، خاصة بعد فشل التوقيع مع الإسباني دافيد سيلفا.

يذكر أن سيلفا كان هدف أساسي لسيموني إنزاغي قبل أن ينتقل إلى ريال سوسيداد الإسباني في صفقة إنتقال حر لمدة عامين.

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