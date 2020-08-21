تفاصيل جلسة الخطيب وفايلر قبل موقعة القمة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:38 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الأحمر على ملعب مختار التتش على هامش زيارته لمران الفريق.


ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي ستجمعهما على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهره.


وأكد الخطيب السويسري أن مجلس إدارة النادي الأهلي، يحاول بشتي الطرق تقديم كل الدعم للجهاز الفني، وأكد أن مجلس الإدارة يرصد ميزانية خاصة لأي صفقة يحتاجها الفريق في الفترة القامة، وذلك للتغلب على النواقص الموجودة في صفوف المارد الأحمر.


وطلب محمود الخطيب من فايلر تحديد الأسماء التي يرغب في التعاقد معها خلال الفترة المقبلة، لتعويض رحيل رمضان صبحي الذي سيرحل لصفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل.


ووجه السويسري رينيه فايلر الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على سرعة تلبية احتياجات الجهاز الفني، والتدخل السريع لحل المشاكل التي تواجه الفريق، وذلك على هامش كثرة عدد الإصابات داخل جدران القلعة الحمراء.

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