"الوفاق" تعلن وقف إطلاق النار في ليبيا.. وتدعو لانتخابات مبكرة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:54 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المنتهية ولايتها، اليوم الجمعة، وقفا شاملا لإطلاق النار، في كافة الأراضي الليبية.

وذكر بيان صادر عن المجلس، أن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها“.

كما دعا السراج، إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة خلال شهر مارس القادم، باتفاق الأطراف الليبية.

بدوره، أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أن "وقف إطلاق النار سيخرج المرتزقة ويؤدي إلى تفكيك الميليشيات".

كما دعا صلاح، إلى أن تقوم قوة شرطة أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمين سرت.

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