نشر خدمات مرورية بمحيط الإغلاق الجزئي بشارع فيصل

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عززت الإدارة العامة لمرور الجيزة، صباح اليوم الجمعة، الخدمات المرورية اللازمة ووضع الصدادات والمساعدات الفنية وذلك بمحيط الإغلاق الجزئي بشارع فيصل تزامنا مع أعمال إزالة عقار مخالف، وتم نشر الضباط والأفراد لتنظيم حركة السيارات وتحويل حركة المرور وسحب التكدسات.



وأغلقت محافظة الجيزة، صباح اليوم شارع الملك فيصل جزئيا في الاتجاه القادم من محطة المطبعة والمتجه إلى محطة الطالبية، وذلك بالتزامن مع إزالة العقار الخارج عن خط التنظيم والكائن أمام الإدارة التعليمية لحين الانتهاء من أعمال الإزالة بالمعدات حفاظا على سلامة المارة وتحويل الحركة المرورية بالاتجاه الآخر لحين انتهاء أعمال الإزالة في أسرع وقت ممكن.

