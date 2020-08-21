"المترو" يكشف تفاصيل الماكينة الإلكترونية لشحن التذاكر (فيديو)

قال عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنهم تعاقدوا على 32 قطارا جديدا، وبمواصفات عالمية، حيث تتميز بأنظمة تكييف حديثة جدا، ووسائل الأمان بها مرتفعة، وكل عربة بها عدد من الكاميرات الداخلية والخارجية لضمان تحقيق الأمان في القطار.





وأشار "والي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه يمكن شراء تذاكر، وإعادة شحن الاشتراكات من خلال الماكينة الإليكترونية داخل المحطات، كاشفا أنه إذا حاول أحد استخدام نقود مزورة لشراء تذكرة من خلال الماكينة، فأن الماكينة سترفض النقود، وستتمكن من كشف أنها مزورة.





وأوضح أن الماكينة الإليكترونية مثل ماكينة الـ "ATM" تقوم بفحص النقود قبل قبولها، معلقا: "لو حد حط ورقة مزيفة بحجم الورقة النقدية الماكينة سترفضها وستردها".





وفي سياق متصل كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، عن أسعار الاشتراكات الجديدة للمترو، بعد الزيادة.





وجاءت الأسعار كالتالي:





الجمهور:





- اشتراك لمدة شهر (30 يومًا).. لعدد 60 رحلة "المرحلة الواحدة (9 محطات).. 185 جنيهًا".





- اشتراك محطات مرحلتين (من 9 محطات إلى 16 محطة) 230 جنيهًا.





ـ اشتراك محطات 3 مراحل.. 270 جنيهًا.





- اشتراك محطات 4 مراحل.. 360 جنيهًا.





- الاشتراك ربع السنوي (3 أشهر- 90 يومًا).. 180 رحلة.





- المرحلة الواحدة (9 محطات).. 500 جنيهٍ.





- مرحلتان (من 9 محطات إلى 16 محطة).. بـ630 جنيهًا.





- 3 مراحل.. 760 جنيهًا.





- 4 مراحل.. 1000 جنيهٍ.





الطلاب وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة.. معفيون من زيادات الأسعار الأخيرة.





- الطلبة.. 41 جنيهًا.. لمدة 3 أشهر.





- كبار السن فوق الـ60 عامًا.. 135 جنيهًا.. مدة 3 أشهر.





- ذوو الاحتياجات الخاصة.. 27 جنيهًا.. لمدة 3 أشهر.





- مصابو الثورة.. 250 جنيهًا للمرحلة الواحدة.. 315 جنيهًا للمرحلتين.. 380 جنيهًا للثلاث مراحل.. و500 جنيهٍ لأربع مراحل.



