كل ما تريد معرفته عن جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ

جولة جديدة من الانتخابات تنتظرها البلاد خلال الفترة المقبلة، وهي جولة الاعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، التي ستجرى بنفس الاجراءات الاحترازية التي طبقت في انتخابات الجولة الأولى بسبب فيروس كورونا التاجي المستجد.





وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ بفوز القائمة الوطنية لدعم مصر بعد حصولها على أصوات تخطت ٥% بجانب فوز عدد من المرشحين وبقاء البعض للإعادة.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن جولة الاعادة بانتخابات الشيوخ:





- تبدأ جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ للمصريين خارج مصر يومي الأحد 6 سبتمبر والاثنين 7 سبتمبر المقبلين، على أن تُجرى الانتخابات داخل مصر يومي الثلاثاء 8 سبتمبر والأربعاء 9 سبتمبر 2020 على أن يتم إعلان النتيجة لجولة الإعادة في موعد أقصاه يوم 16 سبتمبر.





- 14 محافظة من محافظات الجمهورية تشهد جولة الإعادة بين المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ على 26 مقعد.





- 52 مرشح يتنافسون في جولة الاعادة بانتخابات الشيوخ منهم مستقلين وآخرين بأحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهورى، حماة وطن، المؤتمر، الاتحاد، الحركة الوطنية، والنور.





- محافظة الجيزة ستشهد إعادة الانتخابات على مقعد واحد حيث جرى حسم ٧ مقاعد من المقاعد المخصصة لدائرتها، بالإضافة إلى محافظة القليوبية والتي جرى فيها حسم ٥ مقاعد، ذهب جميعها لحزب مستقبل وطن، فيما ستجري جولة إعادة فيها لشغل المقعد المتبقي بين كلًا من مرشح حزب الشعب الجمهوري أبو سريع إمام، والمرشح المستقل خالد عرفات.





- وكذلك الحال بالنسبة لمحافظة المنوفية والتي شهدت حسم مقعدين لكلا من علاء الدين طاحون مرشح حزب مستقبل وطن وأسامة فهيم مرشح حزب الشعب الجمهوري، فيما ستشهد المحافظة جولة إعادة على مقعدين آخرين بين ٤ مرشحين بينهما مرشحين منتميين لحزب مستقبل وطن هما كلا من هشام أبو علي وحسن الخولي، وينافسهما كلا من المرشحين صلاح عبد المعبود فايد وأحمد طاهر الفقي.









- ومن بين المحافظات التي ستشهد جولة إعادة أيضا محافظة بني سويف والتي جرى فيها حسم مقعدين ذهبوا لمرشحي حزب مستقبل وطن أحمد حسن سليم ومحمد علي عبد الفضيل، فيما ستجري جول الإعادة على مقعد واحد بين المرشحين نبيل ثروت وأحمد سرور.





- كما ستشهد محافظة أسيوط انتخابات إعادة على ٣ مقاعد بعدما جرى فيها حسم مقعد واحد فقط لصالح مجدي عبد الرحيم سليم مرشح حزب مستقبل وطن.



