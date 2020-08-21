بالرقم القومي فقط.. أصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من مبادرة "ميغلاش عليك"

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اشتراط تسجيل أصحاب البطاقات التموينية لبياناتهم على الرابط الإلكتروني لمبادرة "ميغلاش عليك" للاستفادة من الخصومات عند الشراء من المنافذ.

وتواصل المركز مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، موضحا أن أصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من الدعم المخصص لهم في المبادرة من خلال تقديم الرقم القومي فقط لمراكز البيع التي يردون الشراء منها دون الحاجه الي أي إجراء آخر.

تطورات فيروس كورونا بمصر 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 909 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 63462 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 111 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 97025 حالة من ضمنهم 63462 حالة تم شفاؤها، و5212 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

بالرقم القومي فقط.. أصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من مبادرة "ميغلاش عليك"
بالرقم القومي فقط.. أصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من مبادرة "ميغلاش عليك"

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