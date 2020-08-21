سلبية مسحات لاعبي أبو قير ومواجهة ودية أمام الرجاء

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خضع لاعبي فريق أبو قير، للمسحة الثانية، من فيروس كورونا، عقب إصابة 13 لاعب مؤخراً، حيث تحولت العينات من إيجابية، إلى سلبية، عقب المسحة الثانية، ليشارك اللاعبين في التدريبات الجماعية، استعداداً لمباريات دوري القسم الثاني.



على جانب آخر، قرر الجهاز الفني للفريق السكندري، خوض مبارتين وديتين أمام الرجاء، وبلدية المحلة، لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا، قبل مواجهة فريق الحمام، بالجولة الثامنة عشر، للمجموعة الثالثة، بالقسم الثاني.



وحقق الفريق السكندري، 7 إنتصارات، في حين تعادل في 5 جولات، بينما تلقى 5 هزائم، وأحرز لاعبيه 20 هدف، وعليه 13 هدف، ويحتل، المركز الخامس، بجدول ترتيب مجموعة بحري، برصيد 26 نقطة.

ومن المنتظر أن يخوض أبو قير، 5 جولات، في حال عودة المنافسات، المتوقفة بسبب جائحة كورونا، حيث سيواجه فريق الحمام في الجولة الـ 18، ثم يحل ضيفا على غزل المحلة، قبل أن يلاقي دكرنس، كما سيواجه فاركو خارج أرض، وسيختتم الدور الثاني، بمواجهة فريق دمنهور.



