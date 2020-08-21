ننشر الصور الأولى لتحطم سيارة ملاكي إثر انقلاب مقطورة عليها بدار السلام

حصلت الفجر، على الصورة الأولى لتهشم سيارة ملاكي بالكامل إثر انقلاب مقطورة محملة بالأخشاب عليها بأحد شوارع منطقة دار السلام، دون وقوع أصابات أو وفيات.





وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بوجود حادث مروري بالقرب من شارع أبو أشرف بدار السلام، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب مقطورة سيارة نقل محملة بالأخشاب على سيارة ملاكي مركونة بجانب الطريق، مما أسفر عن تحطمها بالكامل كما تبين أنها كانت خالية من الركاب وقت وقوع الحادث، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



