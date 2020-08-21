المترو: الاشتراكات مخفضة لذوي الإعاقة والطلاب بنسبة 98% (فيديو)

قال عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن نظام الاشتراكات في مترو الأنفاق ممتاز جدا، مشيرا إلى أن قيمة التذكرة لذوي الاحتياجات الخاصة 50 قرش لأي عدد من المحطات.





وأشار "والي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن نسبة التخفيض في الاشتراكات لذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب تصل إلى 98%، بينما نسبة التخفيض على اشتراكات المدرجين ضمن مشروع تكافل وكرامة تصل إلى 70%.





وأضاف أن الوقت الذي تم تنفيذ فيه محطات المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق يعتبر معجزة في زمن قلت به المعجزات، معلقا: "الشركات المصرية والعامل المصري لما يقرروا يعملوا حاجة بيقدروا".





وفي سياق متصل كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، عن أسعار الاشتراكات الجديدة للمترو، بعد الزيادة.





وجاءت الأسعار كالتالي:





الجمهور:





- اشتراك لمدة شهر (30 يومًا).. لعدد 60 رحلة "المرحلة الواحدة (9 محطات).. 185 جنيهًا".





- اشتراك محطات مرحلتين (من 9 محطات إلى 16 محطة) 230 جنيهًا.





ـ اشتراك محطات 3 مراحل.. 270 جنيهًا.





- اشتراك محطات 4 مراحل.. 360 جنيهًا.





- الاشتراك ربع السنوي (3 أشهر- 90 يومًا).. 180 رحلة.





- المرحلة الواحدة (9 محطات).. 500 جنيهٍ.





- مرحلتان (من 9 محطات إلى 16 محطة).. بـ630 جنيهًا.





- 3 مراحل.. 760 جنيهًا.





- 4 مراحل.. 1000 جنيهٍ.





الطلاب وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة.. معفيون من زيادات الأسعار الأخيرة.





- الطلبة.. 41 جنيهًا.. لمدة 3 أشهر.





- كبار السن فوق الـ60 عامًا.. 135 جنيهًا.. مدة 3 أشهر.





- ذوو الاحتياجات الخاصة.. 27 جنيهًا.. لمدة 3 أشهر.





- مصابو الثورة.. 250 جنيهًا للمرحلة الواحدة.. 315 جنيهًا للمرحلتين.. 380 جنيهًا للثلاث مراحل.. و500 جنيهٍ لأربع مراحل.



