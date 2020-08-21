النني يعلن عودته لصفوف أرسنال

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن اللاعب الدولي المصري محمد النني عودته إلى نادي آرسنال الإنجليزي، بعد إنتهاء إعارته لنادي بشكتاش التركي.

 

وذلك بعد الفشل في التوصل لإتفاق بين بشكتاش وآرسنال على تمديد إعارة اللاعب، أو إنتقاله بشكل دائم.

 

وكتب النني عبر حسابه في تويتر: "سأبقى أتذكر ما حدث أمس طوال حياتي، كان آخر يوم لي في إسطنبول، وعلى الرغم من أنني أكره الوداع، إلا أن المشجعين جلعوه يوما عاطفيا للغاية بسبب كمية الحب التي شاهدتها بمجرد أنهم أدركوا أنني سأغادر".

 

وأكمل: "مشجعي بشكتاش، تأثرت تماما بعواطفكم تجاهي وسأكون دائما وابدا ممتنا لكم جميعا، إدارة بشكتاش وزملائي في الفريق الرائع، لقد كان موسم لا يُنسى، ونهاية رائعة بالتأهل لدوري ابطال اوروبا".

 

وأضاف: "شكرا لكم على كل شيء وعلى كل دعمكم لي، أحبكم جميعا وسوف اشتاق اليكم كثيرا".

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